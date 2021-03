Huawei-Marktanteil ist nun weltweit im freien Fall

Marktführerschaft nun auch in China verloren

Konnte Huawei die Sanktionen anfangs noch durch seine Stärke am chinesischen Heimatmarkt ausgleichen, wo aufgrund der staatlichen Zensur ohnedies niemand Android mit Google-Diensten nutzt, sank der Marktanteil zuletzt auch dort. So meldete der Marktforscher Counterpoint erst vor einer Woche, dass Huawei die Marktführerschaft in China an den Rivalen Oppo abgeben musste.