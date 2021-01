Auch Joe Biden auf Konfrontationskurs mit Huawei

Sanktionen bringen Huawei schwer in Bedrängnis

Huawei ist durch die von der Trump-Regierung verhängten Sanktionen in Bedrängnis geraten, ist von wichtigen Lieferanten bei Komponenten und Software abgeschnitten. So darf der chinesische Konzern keine Google-Dienste mehr auf seinen Android-Smartphones vorinstallieren, außerdem gehen Huawei durch ein Chip-Embargo seitens der USA nach und nach die Prozessoren für seine Smartphones aus.