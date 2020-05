Leitfaden: So kommen Huawei-Kunden zu ihren Apps

Der Nachteil dieser Lösung: Hier werden kurzerhand die jeweils aktuellen App-Dateien vom alten auf das neue Gerät kopiert, eine Möglichkeit zum Update gibt es für so übertragene Apps später nicht mehr. Es ist also gut möglich, dass der Nutzer einer via PhoneClone übertragenen Banking-App nach einer Weile aus selbiger ausgesperrt wird, weil es eine neue Version gibt, die er mangels Play Store nicht erhalten hat. Ein weiterer Fallstrick: Viele Apps zapfen Google-Programmierschnittstellen an, die es auf Huawei-Handys derzeit nicht gibt. Ist das der Fall, funktioniert die App trotz erfolgreicher Übertragung per „Phone Clone“ später nicht am Huawei-Handy.