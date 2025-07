Wollte aufspringen: 65-Jähriger geriet unter Zug

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am späten Freitagabend am Linzer Hauptbahnhof ein schwerer Unfall. Um 21:35 Uhr sah der 28-jährige Zugsführer, dass niemand mehr in den Zug in Richtung Kirchdorf an der Krems zusteigen wollte, und signalisierte dem Lokführer (29). Dieser setzte das schwere Gefährt langsam in Bewegung.