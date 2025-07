Wetterchaos: Freibäder geben Hoffnung nicht auf

„Wie eine Achterbahn“ – so beschreibt Michael Kirchmair von der Tiroler Wirtschaftskammer die bisherige Badesaison. Auch in Vorarlberg und Salzburg bleibt man trotz Rückgang großteils optimistisch. Im größten Freibad Vorarlbergs, dem Erholungszentrum Rheinauen, will man deshalb bisher nicht von einer schlechten Saison sprechen.