Das lahme EU-Tandem

Und sowohl Merz, als auch Macron sind gegenwärtig keine allzu starken europäischen Führungsfiguren. Merz hat in den wenigen Monaten seiner Kanzlerschaft bereits mehrere politische Blamagen und Krisen in seiner Koalition nur mit Mühe überlebt. Und Macron dümpelt in den Umfragen längst hinter seiner Rivalin Marine LePen her und gilt als angeschlagener Präsident.