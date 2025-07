PSG-Kicker Hernandez filmt Geburt seiner Tochter

Es ist ein professionell gestalteter Zusammenschnitt, unterlegt von herzerwärmender Musik. Und alles ist detailgetreu dokumentiert: Hernandez‘ hochschwangere Model-Ehefrau beim Fahren ins Spital (und obligatem Babybauch-Posen vorm Spiegel), letzte Ultraschall-Untersuchungen, das Geschehen im Kreißsaal. Und dann, am 25. Juni, zeitlich am Vormittag war sie da, die kleine Lua Victoria Hernandez. Und kaum das Licht der Welt erblickt, „durfte“ das erst ein paar Sekunden alte Neugeborene schon in Papas Handykamera schreien, noch völlig gezeichnet (und verschmiert) von der Kamera. Alles für Instagram.