Alexander Antonitsch: „Ich bin reingekippt“

„Ich rede inzwischen ja mehr über Stuhlgang als über Vor- und Rückhand.“ Alex Antonitsch ging‘s beim „Krone“-Sportstammtisch in Kitzbühel launig (und schelmisch) an. Hintergedanke: Es ging in seinem Eingangsstatement – wie in seinem aktuellen Podcast – sehr stark um Darmgesundheit. Wie Generali-Open-Turnierdirektor Antonitsch zu diesem Thema steht, sehen und hören Sie im Video (oben).