Sozialleistungsbetrug: „Wir alle sind Geschädigte“

„Dieser Fall war definitiv besonders frech. So hohe Schadenssummen gibt es selten“, sagt König. Aber nicht jede ihrer Akten – im Vorjahr waren es 515 an der Zahl – nimmt diese Dimensionen an. Sozialleistungsbetrug hat viele Gesichter, „von Scheinwohnsitzen über das vernachlässigte Melden von Auslandsaufenthalten bis zum Vortäuschen von Gesundheitsproblemen“.