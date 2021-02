11.000-Mann-„Start-up“ Vivo ab Juni in Österreich

Wie der Alltag bei Vivo ist, wollen wir wissen. „Es fühlt sich wirklich an wie ein Start-up“, sagt Wallner und verweist auf flache Strukturen sowie die chinesische Firmenphilosophie „Ben Fen“, was übersetzt so viel heiße wie: „Das Richtige tun“. Bei Vivo sei es „komplett anders“ als bei anderen Herstellern aus Asien, in Österreich suche man dementsprechend „Leute, die zu unserer Kultur passen“, sagt er. „Wir werden im ersten Jahr den Markt in Österreich mit etwa 10 Mitarbeitern betreuen und je nach Geschäftsverlauf und Erweiterung in der Schweiz die Zahl erhöhen.“