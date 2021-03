Inmitten der Außerferner Natur alt werden

Da rauchten die Köpfe in so manchem Architektenteam in halb Europa. Ein von der Dorferneuerung des Landes organisierter europaweiter Wettbewerb hatte die Aufgabenstellung, das neue Pflegeheim der 37 Außerferner Gemeinden mit 60 Betten im Areal des Bezirkskrankenhauses Reutte zu planen. „Fristgerecht sind 25 Konzepte eingetroffen, darunter sogar eines aus Spanien“, deutet WK-Chef Wolfgang Winkler in den Raum mit den 3D-Modellen, „die kann man sich noch diese Woche anschauen“.