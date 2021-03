Adele muss keinen Unterhalt an Ex-Mann zahlen

Ein Richter in Los Angeles hat das Scheidungsverfahren laut US-Medien letzte Woche abgeschlossen. In den Scheidungsunterlagen wurde demnach festgelegt, dass sich Adele und Simon Konecki das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Angelo (8) teilen. Außerdem muss die Chartstürmerin, die ein geschätztes Vermögen von 175 Millionen Euro besitzt, keinen Unterhalt an ihren Ex-Ehemann zahlen.