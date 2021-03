Tierquälerin (35) im dritten Anlauf verurteilt

Animal Hoarding (zu Deutsch: Tiersammelsucht) nennt man, was Menschen wie die Angeklagte in Ried/Innkreis antreibt. Die Tierhalter können meist nicht oder nur eingeschränkt erkennen, dass es den Tieren in ihrer Obhut schlecht geht. 14 Hunde hatte die 35-Jährige in ihrer Wohnung in Braunau versammelt. Erst als zwei Hunde starben flog die Tierquälerei auf. Dabei war die Frau bereits in Villach und Salzburg amtsbekannt.