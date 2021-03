Die Achenseebahn wird sicher kein „Green Event“

Keine Zustimmung zum Fortbetrieb der Achenseebahn kam auch von den Tiroler Neos. LA Andreas Leitgeb prophezeite: „Millionen an Steuergeld werden hausintern in einer Gesellschaft in Rauch aufgehen! Intransparenz, Inkompetenz und Verschleuderung von Steuergeld werden hier fortgeschrieben!“