Verfolgungsjagd mit Warnweste in Wiener Park

Keine Handschellen haben Polizisten in Wien gebraucht, um zwei Geflüchtete in Schach zu halten - sie wären den beiden wohl auch viel zu groß gewesen, und außerdem passen die kuscheligen Entflohenen in diesem Fall leicht auf den Arm. Weit größere Mühe hatten Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten allerdings im Vorfeld gehabt, um die flinken Gesellen, zwei Zwerghasen, einzufangen - eine Warnweste kam schließlich zum Einsatz.