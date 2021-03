Aus der Krise investieren

Seit Beginn der Pandemie hat die Landesregierung zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu erhalten. Bei der Klubklausur der SPÖ, die unter strengen Sicherheitsmaßnahmen in Deutschkreutz stattfand, schwor Klubobmann Robert Hergovich seine Mitstreiter auf ein Kraftpaket gegen die Krise ein. „Wir werden uns aus dieser schweren Zeit hinausinvestieren“, so der Schlachtruf von Hergovich. 311 Millionen Euro an Investitionen aus dem Budget 2021 werden in nachhaltiges Wachstum fließen. Derzeit wird noch an den Details gefeilt. Nach Ostern sollen die Einzelheiten der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Fix ist aber bereits, dass der Handwerkerbonus aufgestockt wird und damit 55 Millionen an Wertschöpfung für die regionale Wirtschaft generiert werden“, so Landesrat Heinrich Dorner.