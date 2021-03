Mit Köpfchen und Mut den Markt erobern

Wie engagiert die Schüler ihre Geschäftsideen umsetzen, sieht man unter anderem an Selina Durda, Nena und Niklas Wildzeiss. Damit sie in ihrem „dreamTea“-Unternehmen mit Lebensmitteln arbeiten und diese vertreiben dürfen, hat das Trio neben dem HAK-Unterricht die Online-Schulung der Landwirtschaftskammer in Lebensmittelhygiene absolviert, wie sie Buschenschankbetreiber nachweisen müssen. Ein weiterer wichtiger Schritt zum Erfolg!