„For Forest“: Es gab keine weiteren Projektkosten

Die offiziellen Darstellungen der Stadt Klagenfurt würden dadurch laut Bürgermeisterin Dr. Maria‐Luise Mathiaschitz „voll und ganz“ bestätigt sowie im Gegenzug und „rechtzeitig vor der Wahl“ alle anderslautenden Behauptungen „wie ein Kartenhaus zusammenfallen“. Aufgelistet würden lediglich altbekannte und allesamt im Stadtsenat beschlossene Ausgaben, wie sie jedes Jahr in etwa derselben Höhe in Projekte aus Kunst und Kultur sowie Schulen und Wirtschaftsförderung fließen würden ‐ im Schwerpunktjahr „For Forest“ naturgemäß in ein nachhaltiges, grünes Themendach von einer Giacometti Ausstellung (ohne „For Forest“ niemals in Klagenfurt realisierbar) über Waldpädagogik bis hin zu einem Schaufensterwettbewerb (zur Belebung der Innenstadt). Betriebskosten sowie Rasenerneuerung seien von „For Forest“ übernommen worden.