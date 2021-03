Zeuge verhinderte Alkofahrt und zog Schlüssel ab

Der betrunkene Autofahrer hatte gegen 19.30 Uhr im Bereich der Völkermarkter Straße in Klagenfurt, nachdem er mit seinem Auto rückwärts über einen Randstein gefahren war, seinen Pkw in weiterer Folge quer über die Fahrbahn stehen gelassen. Ein beherzter Zeuge zog dem 66-jährigen Klagenfurter den Autoschlüssel ab und alarmierte die Polizei. Als die Beamten den Klagenfurter zum Alkotest aufforderten, verweigerte er ihn. Außerdem beschimpfte er die Beamten und schlug bzw. trat immer wieder in Richtung der Beamten. Nachdem sich der 66-Jährige nicht beruhigen ließ und zusehends aggressiver wurde, wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.