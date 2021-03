Unfall mit Pistenraupe: Liftarbeiter bewusstlos

Bei einem Arbeitsunfall im Skigebiet von St. Johann in Tirol wurde Montag ein Bergbahnmitarbeiter erheblich verletzt. Der 55-Jährige stand als Passagier in einem Arbeitskorb, der an einer Pistenraupe angebracht war. Plötzlich stoppte die Maschine und der Mann wurde aus dem Korb geschleudert.