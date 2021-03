Digitale Welt findet in Schulen keinen Platz

Die Pandemie zeigte die Bedeutung der Technologie auf. Rund 20.000 IT-Fachkräfte werden in Österreich gesucht, doch nur ein Bruchteil aller Kinder kommt in der Schule mit Programmieren in Berührung. Mario Eckmaier ist Digitalisierungsbeauftragter der WK Tirol und Partner der Marketing-Agentur FACTOR. Er gründete die Initiative „Coding4Kids“ mit, bei der Kinder in einem Ferienworkshop die Grundlagen des Programmierens lernen.