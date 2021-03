Italien gibt AstraZeneca für Über-65-Jährige frei

Venetien will Impfpass einführen

Die norditalienische Region Venetien will unterdessen einen Impfpass einführen. Dies bestätigte der Präsident der Region, Luca Zaia, am Montag bei einer Pressekonferenz. „Bevor wir einen Impfpass einführen, müssen wir jedoch als Region Corona-frei sein“, betonte Zaia. Sein Ziel sei, täglich bis zu 50.000 Personen zu impfen.