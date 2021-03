Das „Wunder von Telfs“: Totgeglaubte Frau lebte

„Auf Schlucht konzentriert“

„Ich habe in Seefeld zusätzlich zum Flugretter noch einen Alpinpolizisten mit an Bord genommen und mich auf die Schlucht in der Nähe des Pkw konzentriert“, sagt Libelle-Pilot Hans Schlager. Dort hatte er schon einmal einen Toten gefunden. Die Vermutung lag nahe, dass sich die Gesuchte ebenfalls in dem Bereich befindet.