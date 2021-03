Hilfe bei der Suche nach Traumberuf

Aufgrund der strengen Sicherheitsmaßnahmen sind persönliche Beratungen nur bedingt möglich. Die AMS-Experten helfen aber telefonisch bei der Lehrstellensuche oder auf Wunsch auch in digitalen Video-Beratungsterminen. Online kann so auch ein Interessentest durchgeführt werden, der unentschlossenen Schülern bei der Berufswahl helfen soll. Termine sind direkt in den jeweiligen BerufsInfoZentren zu vereinbaren.