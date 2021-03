Einbruch im dritten Versuch

Beim ersten Mal blieb es noch beim Versuch: Der Unbekannte scheiterte an der Eingangstür, nachdem er zuvor ein Loch in den Zaun geschnitten hatte. In der folgenden Nacht kam er aber wieder. Bei einem anderen Haus wollte er eine Terrassentür aushebeln. Als das wieder misslang, wusste er sich wohl nur mehr mit roher Gewalt zu helfen: Er schlug die Scheibe ein und stahl Fernseher, Kaffeemaschine, einen E-Bike-Akku und eine Wetterstation.