Umbau-Pläne im Zentrum: Studenten sollen mithelfen

Wenn die Brüder Thomas und Christoph Teufel das Wirtshaus der Eltern übernehmen, wollen sie dieses nicht einfach nur fortführen. Sie wollen aus dem Gebäude in Purgstall an der Erlauf ein neues Gemeindezentrum machen, in dem neben der Gastronomie auch die Nahversorgung, Fitnessangebote und Wohnungen unter ein Dach gepackt werden sollen. Weil das aber vor allem junge Menschen ansprechen soll, hat man sich bei der FH Wiener Neustadt - genauer gesagt deren Campus in Wieselburg - Unterstützung von der Zielgruppe selbst geholt. Die Studenten helfen bei der Gestaltung des Gebäudekomplexes und führen derzeit auch eine Befragung der Anrainer durch, um sich den Segen der Bevölkerung zu holen. Mehr als 150 Teilnehmer zählt die ambitionierte Aktion bereits, noch bis 15. März können.