Pfarrer gab Coronavirus mit Hostien weiter

Weit über die Gemeindegrenzen hinaus dürfte der so lockere Umgang mit den Corona-Regeln in der Pfarre Thaya im Bezirk Waidhofen an der Thaya bekannt gewesen sein. Denn wie die „Krone“ aus ortskundigen Kreisen erfuhr, sollen ausgerechnet deshalb auch sogar viele Gläubige aus dem ganzen Waldviertel gerne zu den Messen ins beschauliche Thaya gepilgert sein. Wohin das nun führte ist bekannt. Wie berichtet verteilte der infizierte Dorfpfarrer während einer seiner heiligen Messen Hostien und steckte damit mindestens sechs Gläubige direkt an. Weitere Folgefälle gelten laut der heimischen Behörden als wahrscheinlich. „30 Einwohner sind aktiv mit dem Virus infiziert“, heißt es aus dem Stab der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.