NÖ: Infizierter Pfarrer verteilte noch Hostien!

Messe als „Superspreader-Event“

„Mindestens sechs Fälle“, wird von den niederösterreichischen Behörden bestätigt, „gehen direkt, weitere als Folgeinfektionen auf den Kirchen-Cluster zurück.“ Den Ernst der Lage erkannt hat indes auch Ortschef Eduard Köck. Er appelliert an die Vernunft seiner Bürger und warnte in einem Elternbrief davor, die Kinder noch in den Kindergarten zu schicken: „Jedem muss klar sein, dass wir runter vom Gas müssen“, meint er in einer Stellungnahme.