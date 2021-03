Doppelt so viele Erstimpfungen durch mehr Dosen

Anzahl der Impfungen steigt an

In den Kalenderwochen 8 (19.860) und 9 (18.076) wurden jeweils knapp 20.000 Erstimpfungen Oberösterreicher verabreicht. Kommende Woche werden es bereits rund doppelt so viele sein (38.910), insbesondere durch die Impfungen von über 79-Jährigen (17.387) und Hochrisikopatientinnen und -patienten (6.228). Übrigens: Es liegt nun die Klarstellung des nationalen Impfgremiums vor, dass von nun an AstraZeneca auch für Personen über 65 Jahren empfohlen ist.