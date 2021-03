Vertrag in Wolfsburg aufgelöst: „Familie ging vor“

Prominentes Trainerteam in der U18

Aber der 40-Jährige hat nicht lange auf eine neue Aufgabe warten müssen. Seit Februar ist er als Athletikcoach in der U18 in der Salzburger Bullen-Akademie tätig. Als Teil des Trainerteams von Fabio Ingolitsch, Dusan Svento, Daniel Beichler und Eddie Gustafsson. „Ich darf nun mit den besten Nachwuchsspielern Österreichs arbeiten, die am Sprung ins Profilager sind. Das ist eine tolle Aufgabe. Von den Jungs wird auch irrsinnig viel verlangt, die trainieren zum Teil mehr als die Profis“, zieht Mike den Hut vor den Youngsters.