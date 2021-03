„Die Pandemie spaltet unsere Gesellschaft“

„Krone“: Auf wen kommt es aber dann wirklich an?

Hengstschläger: Auf die dritte Gruppe. Ich hatte am Anfang der Pandemie das Gefühl, die haben auch das Ruder übernommen. Man kann sie „Possibilisten“, oder „Ermöglicher“ nennen. Sie sagen: „Die Situation ist nicht einfach, aber in der Geschichte der Menschheit war es oft nicht einfach.“ Sie sehen, was wir mit unseren Begabungen in den letzten Jahrhunderten alles erreicht haben. Natürlich wäre viel mehr möglich, denn noch immer hungern Menschen.