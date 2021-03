Sie stand auf, als das Leben sie zu Boden warf

Denn im September 2013 sollte sich ihr Leben und jenes in ihrer Familie auf einen Schlag verändern. Ihre Schwester Larissa, damals 21 Jahre alt, wurde von ihrem Freund ermordet. Katrin fällt in ein tiefes Loch, weiß nicht, wie sie mit der Wut, der Trauer, dem Unverständlichen umgehen soll. Nur kurze Zeit später wird sie aufgefangen von einem Mann. Doch das Netz, in das sie sich fallen ließ, sollte bald zu einer Fessel werden. Sie findet sich selbst in einer Gewaltbeziehung wieder, braucht mehrere Anläufe, diese zu verlassen. Die Erfahrung nährt die Angst, die der Mord an ihrer Schwester ohnehin verursacht hat.