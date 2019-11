„Warum spricht jeder immer nur über den Täter?“

Heißt das, dass ein umgekehrter Effekt entsteht - Angehörige in die tröstende Rolle rutschen?

Ja genau. Denn wenn ich in so einer Situation selbst zu weinen beginne, kommen Floskeln à la „Das Leben geht weiter“. Aber das hält man ja nicht aus. Also versucht man, sich zusammenzureißen, den anderen zu trösten - und geht dann zitternd davon. Was auch schlimm war, war, dass zum Mitgefühl immer Neugierde kam.