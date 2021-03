Schlepper landete bei Verfolgungsjagd auf Gleisen

30 Schleusungen ab der ungarischen Grenze

Das Syrer-Trio soll mindestens 30 Schlepperfahrten ab der ungarischen Grenze durchgeführt und 200 Flüchtlinge teils in Wien-Ottakring oder in Mödling ausgesetzt haben. Die Männer (21, 23, 35) wurden in die Zelle gesteckt; ein Asyl-Aberkennungsverfahren wurde eingeleitet. „Unsere Spezialeinheiten führen den Kampf gegen organisierte Kriminalität und Schlepperei mit aller Konsequenz und Härte“, so Innenminister Karl Nehammer.