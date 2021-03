Schimmelhaus wird saniert

Bereits vor Jahren wurde das Gebäude der Alpenland in Hollabrunn einmal wegen Schimmel und Feuchtigkeit in Keller und Eingangsbereich saniert, aber jetzt dürfte es zu einem „Großreinemachen“ vor Ort kommen. Denn nach einem Bericht der „Krone“ kam gehörig Bewegung in die Sache. Die Sanierungsvorschläge der Experten langten nämlich schon bei der Genossenschaft ein, und es wurden nun umfangreiche Maßnahmen beschlossen – auch auf Druck von Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger: „Die eingeleiteten Sanierungsarbeiten durch Profis werden die aufgetretenen Probleme beheben. Unsere Mieterinnen und Mieter in den geförderten Wohnungen des Landes sollen sich natürlich wohlfühlen“, erklärt Eichtinger resolut.