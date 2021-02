Hollabrunn: Schimmel in Wohnhaus sorgt für Wirbel

Seit mehreren Jahren schon herrscht in der Straußgasse 1 in Hollabrunn dicke Luft. Feuchtes Mauerwerk und sprießender Schimmel in Keller und Eingangsbereich sind im Objekt der Wohnbaugenossenschaft Alpenland nämlich zum großen Problem geworden. Mehrere Mieter fordern nun endlich eine nachhaltige Sanierung ein, die Genossenschaft lässt den Zustand jetzt prüfen. Wieder einmal ...