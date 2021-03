„Es fehlt an Regeln mit Hirn, Hausverstand & Herz“

„LH Platter muss nun handeln“

Der Landtagsabgeordnete stellt fest: „Landeshauptmann Günther Platter muss nun alles daran setzen, dass diese Maßnahmen durch Südtirol und Bayern gelockert und angepasst werden. Es bringt jedenfalls nichts, wenn Platter mit dem Finger auf andere europäische Regionen zeigt, wie er es am Dienstag mit der französischen Region Moselle getan hat. Lieber steht Platter wie ein trotziges Kind in der Ecke und schiebt die Schuld auf andere ab, statt alles daran zu setzen, seine Parteifreunde in den südlichen und nördlichen Nachbarregionen von einer gemeinsamen Lösung zu überzeugen.“