Drei Podestplätze für Pongauer Rodel-Talente

Der schon routinierte Noah Kallan, Teil des Nachwuchsnationalteams, hatte indes Schwierigkeiten im Training. In seiner Klasse wird normal am Herren-Start (Spitzengeschwindigkeit 130 km/h) losgelegt. Bei der Challenge (Start für 14- bis 18-Jährige) ging es aber vom Damenstart (mit 105 km/h) los. Trotz Fehlers landete er im ersten Lauf auf Rang eins, wurde im zweiten Durchgang aber noch um drei Hundertstel abgefangen. So stand auch für ihn am Ende Silber zu Buche.