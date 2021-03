Albel und Sandriesser sind die Beliebtesten

Geringe Wahlbeteiligung

Wie in Klagenfurt fiel auch in Villach die Wahlbeteiligung mit nur knapp über 53 Prozent sehr gering aus. Dafür gab es in der Draustadt nur 675 ungültige Stimmen. Und das ist in Anbetracht von knapp 11.000 Wahlkarten ein sehr geringer Wert. Erklären lässt sich dies durch die Frischluft-Wahlkabine: „Die Wahlkarten konnten direkt vor Ort bei einem Magistratsmitarbeiter abgegeben werden und dieser kontrollierte, ob auch wirklich alle mit Unterschriften versehen waren.“