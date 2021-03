Charmante Idee mit Legofiguren erobert Europa

Von der Toskana bis an die Nordsee: Überall checken derzeit in die Hotels Spielfiguren als Gäste ein - denn echte gibt es ja nicht, wie Marianne Daberer vom Biohotel Daberer in St. Daniel im Gailtal bedauert: „Wir haben seit 2. November geschlossen und die Perspektiven ändern sich ständig. Es ist eine extrem schwierige und herausfordernde Situation.“