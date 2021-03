Polizei warnt: Telefonbetrüger sind wieder am Werk

Am Dienstag kam es in Klagenfurt und Klagenfurt Land wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen durch männliche Personen, welche sich am Telefon als Kriminalpolizisten ausgaben, um die Wohn- und Vermögensverhältnisse der angerufenen Personen zu erfragen. Grund dafür wären Einbruchsdelikte im Nahbereich der Wohnadresse.