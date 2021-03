Teure Wohnungsrenovierung: Johnson unter Druck

Wegen der aufwendigen Renovierung seiner Amtswohnung in London ist der britische Premierminister Boris Johnson (56) ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Kritiker zweifeln an den hehren Absichten hinter einem eigens von Johnson geplanten Wohltätigkeitsfonds. Mit diesem, so der Vorwurf, lasse sich der Premier doch nur die teuren Renovierungsarbeiten über den - offensichtlich für die Ansprüche des Premiers und seiner Verlobten zu geringen - Anteil der Steuerzahler hinaus bezahlen.