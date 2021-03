Großbritannien: 400 Mio. Pfund für Kulturbranche

Die von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffene Kulturbranche in Großbritannien kann auf weitere Staatshilfe zählen. Im neuen Haushalt, den Finanzminister Rishi Sunak vorstellen will, sind 408 Millionen Pfund (472 Millionen Euro) zusätzlich für Museen, Theater und Galerien vorgesehen. Bereits bekannt war ein Wiederaufbaufonds für die Kultur in Höhe von 1,57 Milliarden Pfund (rund 1,8 Mrd. Euro). Um die Kultur sowie zahlreiche weitere Hilfspakete zu finanzieren, werden Steuererhöhungen erwartet.