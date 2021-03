Sturz aus 12. Stock: „Held von Vietnam“ fängt Kind

„Kann es nicht glauben“

Der junge Mann kletterte auf ein Vordach, rutschte dort aber just in dem Moment aus, in dem das Mädchen abstürzte. Dennoch konnte er das Kind kurz vor dem Aufprall packen und somit seinen Sturz abfangen. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht und habe sich die Hüfte ausgerenkt, sonst aber keine Verletzungen davongetragen. Der Retter gibt sich bescheiden: „Ich glaube nicht, dass ich ein Held bin. Jeder hätte dasselbe getan“, sagte Manh in einem Interview. „Ich kann nicht glauben, dass ich das Leben des Mädchens gerettet habe.“