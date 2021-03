Der Kampf um den Lindwurm geht in die zweite Runde

SP setzt auf Nichtwähler

Mit den Corona-Regeln sei es zwar schwer, doch soweit möglich will Mathiaschitz bis zur Stichwahl in persönlichen Kontakt mit den Wählern treten: „Ich möchte vor allem die Hälfte der Nichtwähler überzeugen.“ Und davon gibt es eine ganze Menge: In der Landeshauptstadt haben nur 40,7 Prozent aller Wahlberechtigten den Gang zur Urne gewagt. „Ein Grund ist die Pandemie. Aber ich will den Menschen mitgeben, dass es nicht egal ist, wer Bürgermeister wird!“, so Mathiaschitz.