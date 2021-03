Kärnten: Bürgermeister-Stichwahl in 28 Gemeinden

In diesen 28 Gemeinden kommt es am 14. März zu einer Bürgermeister-Stichwahl: Klagenfurt, Keutschach am See, Krumpendorf, Maria Saal, Gmünd, Irschen, Krems, Lurnfeld, Obervellach, Reißeck, Seeboden, Spittal, Weißensee, Hermagor, Kirchbach, Brückl, Guttaring, Klein St. Paul, Metnitz, St. Georgen am Längsee, Steuerberg, Bleiburg, Eberndorf, Eisenkappel-Vellach, Sittersdorf, Lavamünd, St. Andrä, St. Paul.