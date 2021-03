Villach: Das endgültige Ergebnis mit Wahlkarten

Nachschlag für SP & Albel

„Mit den Wahlkarten haben wir noch einmal ein Schäuflein draufgelegt. Und ich nehme das Ergebnis mit großer Demut zur Kenntnis“, so Bürgermeister Günther Albel, der die Arbeit für Villach weiterführen will. In den nächsten Wochen will Albel gemeinsam mit seinem Stadtsenatsteam Gespräche mit allen Parteien führen. Die Referatsaufteilung werde, so Albel, mit den Parteien besprochen: „Wir setzen weiter auf Zusammenarbeit mit den Fraktionen.“