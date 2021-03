Am Freitag schon Stichwahl-Vorwahltag in Kärnten

Grüne müssen um Comeback fürchten

Die Grünen werden sich langsam etwas überlegen müssen, vor allem in Hinblick auf die nächste Landtagswahl 2023. Derzeit bluten die Ökos in zwei Richtungen aus, zurück zur SPÖ oder hin zu fundamentalen Grünen wie der „Erde“, die in Villach sensationelle elf Prozent machte. So wird das nichts mit einem Comeback im Kärntner Landtag.