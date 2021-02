Kurz sieht in EU breite Front für „Grünen Pass“

Merkel will EU-Impfpass in den nächsten drei Monaten

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte den Sommer als möglichen Startzeitpunkt für einen EU-Impfpass. „Die politische Vorgabe ist, dass man das in den nächsten Monaten erreicht, ich habe ja von drei Monaten gesprochen“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag nach dem EU-Videogipfel.