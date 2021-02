Ehrgeiziger Plan der EU: Impfpass bis zum Sommer

Die EU-Kommission soll nun in den kommenden Wochen an Vorschlägen zur Umsetzung eines solchen Zertifikats arbeiten. Laut Kurz gab es „eine breite europäische Front der Unterstützung für die Idee“ - viele Staaten, darunter Italien, Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, Lettland, die Slowakei oder Portugal, seien dabei. Man sei sich einig, die Arbeit an dem gegenseitig anerkannten Impfnachweis fortzusetzen, sagte auch EU-Ratschef Charles Michel.